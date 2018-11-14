Модель готується до дебюту наприкінці наступного року.

Aston Martin вперше показав свій новий кросовер, котрий отримав назву DBX. Судячи з фотографій, британці вважають новачка справжнім позашляховиком.

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Прем’єра Aston Martin DBX запланована на останній квартал 2019 року. Збирати автомобілі будуть на новому заводі Aston Martin в Сент-Атані у Великобританії. Решта подробиць про новий SUV тримається у таємниці. Натомість поки що маємо змогу як слід роздивитись перший кросовер британської марки.

Перше, що впадає в око – тестовий прототип виглядає “сирим”. Величезна радіаторна решітка, як у V8 Vantage, застаріла стилістика корми, незграбні лінії дверей та широкі, “рублені” стійки… Навряд чи серійна модель матиме багато спільного з цим “мулом”.

Фото: тестовий Aston Martin DBX / Aston Martin

На цих офіційних фото прототип DBX гасає бездоріжжям Раллі Уельс, а опісля відправиться на Нюрбургринг де будуть випробовуватись його керованість, швидкість та інші “асфальтні” властивості.

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