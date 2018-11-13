І це не жарт! Автомобіль використовує благородний напія як пальне.

Його королівська високість принц Чарльз Філіп Артур Джордж, принц Уельський, наслідник британського престолу їздить на розкішному Aston Martin DB6 Volante, заправленому білим вином.

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Це так по-королівськи, може сказати хтось. Однак спорткар принца з 4-літровим двигуном споживав чимало бензину і забруднював довкілля, у той час як на складах країни через непопулярність відмічається надлишок цього алкогольного напою. Тож у цьому випадку принц вчинив, скоріше, як затятий послідовник “Грінпіс”.

Як повідомляє Telegraph, Aston Martin DB6 Volante принца Чарльза раніше вже був переобладнаний для роботи на біоетанолі, однак цього, вочевидь, виявилось замало. Після другої модифікації мотор здатен споживати у якості пального біле вино. Інженери Aston Martin, які проводили переобладнання, заявили, що воно було нескладним, оскільки цей двигун здатен працювати на усьому, що горить.

Цікаво, що для повсякденних поїздок принц Чарльз вирішив купити собі електро-кросовер Jaguar I-Pace.

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