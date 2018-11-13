Це люди, яким від 25 до 37 років.

Іспанці провели дослідження і тепер переконані, що дизайн автомобіля – найбільш значущий критерій при виборі для так званих міленіалів.

Міленіали – це люди, народжені з початку 1980-х і до середини 1990-х років. Це робить їх перехідним поколінням, що зростало на межі двох епох: до поширення комп’ютерів і “цифрового світу” та до цього.

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Для Seat ця група складає 12% усіх покупців автомобілів у Європі, тож компанія провела ринкові дослідження, аби дізнатись, чого ж хочуть ці люди.

Відповідно до оприлюднених результатів, приблизно 40% міленіалів головним критерієм вибору машини є її зовнішній вигляд. Пояснюється це тим, що люди вважають автомобіль виразом своєї особистості, говорить Seat.

Перевагу міленіали віддають автомобілям компактного класу. Половині респондентів більше до вподоби саме автомобілі малого класу і лише 20 відсотків віддали б перевагу позашляховику.

Купівельна спроможність цільової групи виглядає таким чином, що лише кожен п'ятий може дозволити собі придбати машину за рахунок власних заощаджень, а решті доведеться позичати гроші з різних джерел.

Остання цифра від Сеат також досить цікава: 26% водіїв віком від 25 до 37 років добре сприймають можливість спільного використання автомобіля у тій чи іншій формі.

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