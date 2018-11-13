Місцина, де трапилась масштабна пожежа, називається Paradise, що англійською означає "рай".

Жителі міста Передайз у Північній Каліфорнії потрапили у серце лісової пожежі та проїхали крізь неї на машині.

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Полум’я, задуха, дим, спека, гарячі іскри... і бідолаха, що сидить у металевому “казані” посеред усього цього… Чи це не пекло? Так, це воно, та ще й у місці з такою промовистою назвою Передайз – “рай”.

Пожежа, тим не менш, не зупинила одного відчайдуху, що вирішив продовжити свій шлях прямо крізь вогонь. Вкрай небезпечне рішення, на щастя, не принесло суттєвої шкоди. Інакше ми б не змогли подивитись це відео.



Associated Press повідомляє, що внаслідок лісової пожежі у вогні опинились не лише зелені масиви, а й житлові будинки, супермаркети, підприємства, ресторани, школи тощо. Пожежа розпочалась 9 листопада.

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