Користувачі автомобілів на іноземній реєстрації у відповідь на прийнятий Верховною Радою закон готують всеукраїнський протест. Перша хвиля пройде вже 15 листопада.

Ми ж публікуємо інтерв'ю з одним з керівників "Авто Євро Сили" Олегом Ярошевичем, в якому він пояснює, чому тепер активісти хочуть йти в політику і як бути власникам "блях", якщо закон набуде чинності, а поліція почне штрафувати.

ХТО ЗРАДИВ "БЛЯХЕРІВ" В РАДІ

— Розкажіть, що зараз із законом №8487?

Закон проголосований у Раді, але його заблокував постановою депутат Юрій Дерев'янко. Постанова регламентує, що депутати повинні розглянути закон ще раз, і або визнати його не конституційним і відправити на доопрацювання, або ж проголосувати, що він нормальний і відправити на підпис до президента.

Закон ще в Раді, Парубій не встиг його підписати. Він буде розглядатися на сесійному тижні, швидше за все — у вівторок 20 листопада.

— Після голосування, ви сказали, що депутати вас зрадили. А з ким саме були домовленості?

Багато депутатів, навіть ті, хто з нами підписували меморандуми, хто подавали правки від нашої організації, голосували за цей закон без правок. Вони пояснили це тим, що у них є домовленість і позиція фракції. Тобто, вони голосували за наказом фракції. Я вважаю, що так влада відповіла людям, які стали заручниками політичних ігор.

Якщо говорити конкретно про тих депутатів, з ким саме були домовленості, то я не можу зараз говорити про особистості, тому, що мене зараз звинуватять у їх переслідуванні.

"ЗНИЖКИ НЕ ПОТРІБНІ, МИ НЕ В СУПЕРМАРКЕТІ"

— На якій формулі розмитнення ви наполягаєте?

Закон повинен бути лаконічним і без придумування схем на кшталт 50% знижки, об'єму двигуна і так далі. Ми виходимо з того, що у кожного автомобіля є його ринкова вартість, яка розраховується по калькулятору SCHWACKE. Коли ми визначили вартість, від неї розрахували 40% податків (20% ПДВ, 10% акциз, 10% інші збори) і направили ці гроші в бюджет. І все, не потрібно придумувати ніяких корупційних схем.

Нам не потрібні знижки без знижок. Ми не в супермаркеті, де знижку роблять на прострочений товар. Нам потрібні рівні права для всіх українців – як для старих автомобілів, так і для нових.

— До слова про корупцію. Ваш колега Олександр Чернявський сказав, що цей закон містить корупційну складову. Про що мова?

Мова про знижку в 50%. На сьогодні не зрозуміло, як саме будуть розраховувати цю знижку, і саме ця неясність містить у собі корупційну складову. Вважатимуть знижку від вартості автомобіля, або тільки від акцизу, або від загальної суми? Це і може стати предметом торгів з митниками. Плюс-мінус 500 євро матимуть велике значення для бюджету.

— Якщо я правильно зрозумів, то закон також не передбачає амністію для тих "блях", які, перебуваючи в Україні, потрапили під якісь штрафи. Тобто, вони, перетинаючи кордон, щоб потім легально розмитнитися, можуть бути оштрафовані на ті самі 300%, вилучені і так далі. Це так і є?

Ні, таких жорстких штрафів не буде. Тут автори закону дійсно зробили прогресивний крок, скористалися можливістю зрівняти всіх "в одну планку". Всі, хто приїде оформлювати автомобіль, будуть оштрафовані на 8500 гривень – без різниці за якою формою ввозився автомобіль. Це одна зі статей наповнення бюджету.

З одного боку, це м'якше для тих, хто дійсно має порушення, а з іншого, не дуже правильно для тих власників "блях", які вчасно оформляли заїзди, стежили за тим, щоб автомобілі були в законному полі. В нашій організації ми змушували членів стежити за цим. І якщо людина нещодавно знайшла іноземця, заплатила йому, зробила перезаїзд, витратив плюс-мінус $200-500, і тут її гребуть під одну гребінку і змушують ще заплатити 8500 грн.

– У законі є якісь обмеження щодо терміну, до якого має бути ввезено авто в Україну, щоб його можна було розмитнити?

Обмежень немає. Закон буде діяти з моменту прийняття на весь період, коли ввозилися автомобілі, і коли ще будуть ввозитися.

Але тут є ще один момент, який стосується термінів. Автори закону стимулюють розмитнити автомобілі в перші 90 днів. На ділі це призведе до штучно створеного ажіотажу і черг на пунктах пропуску. Через кілька днів, 15 листопада ми проведемо показовий захід, який покаже, які будуть черги. Держава просто не готова обслужити таку кількість автомобілів і привести їх в порядок у строк. І пункт про знижки тільки додає ажіотажу.

ЯК БУТИ ТИМ, ХТО ВТРАТИВ " ВЕРБЛЮДА"

– Експерти кажуть, що багато власників "блях" зіткнуться з проблемою: вони не зможуть розмитнити машину через те, що або у них немає зв'язку з "верблюдом", який завозив авто в Україну; або закрилася фірма, на яку вона оформлена; або в країні реєстрації автомобіля українцям доведеться заплатити купу штрафів. Це робить розмитнення або дуже складним, або дуже дорогим. Наскільки все погано?

Це профанація фактів. По-перше, за Митним кодексом України змінити режим транзиту або тимчасового ввезення на режим імпорту можна, не залишаючи митної території України.

По-друге, такого поняття як "стоїть на обліку, або не стоїть на обліку" немає. Для розмитнення надається техпаспорт країни реєстрації, а також пишеться заява про зміну режиму. Людина платить адмінштраф 8500 грн, змінює статус автомобіля з транзиту на імпорт, подає документи на оцінку і декларування і розмитнює. Ніяких інших процедурних питань бути не може.

Якщо іноземець є юридичним власником транспорного засобу, то в українця має бути повний пакет документів. Документ про оплату та передачу його у власність Іванову Івану Івановичу, який завтра виступатиме декларантом. Друге – доручення, яке дає можливість здійснювати з автомобілем всі дії.

Якщо є випадки, коли українець не може зв'язатися з людиною, яка ввозила автомобіль, або фірма закрилася, ми як громадська організація можемо допомогти пакетом документів на будь-який автомобіль. Так, це коштує грошей, але людина, купуючи "бляху" та не цікавлячись її документами, повинна була віддавати звіт – або цей автомобіль вона потім перетворить в курник, або спочатку була готова потім платити за відновлення документів.

– А як саме ви збираєтеся допомагати "потеряшкам"?

Для цього в інших країнах ми створили великі автоклуби "Авто Євро Сили". Це юрособи, які через групи лобістів, адвокатів, нотаріусів та юристів надають послуги з отримання в законному полі пакетів документів на автомобілі. Є цілі процедури, законні, проговорені з державними органами і Литви, і Польщі, і Чехії.

В'ЇХАТИ В ПОЛІТИКУ НА ПАЛАЮЧОМУ "РОВЕРІ"

– Днями всі обговорювали, як ви спалили Land Rover. Як іноземець, на якому записаний автомобіль, пояснить своїм держорганам, куди він подівся?

Відразу скажу, що це був особисто мій протест проти прийнятого Радою закону. Я нікого не закликаю палити свої автомобілі або робити якісь максимально радикальні речі.

Автомобіль був у власності іноземної компанії. Її співвласником є мій товариш. Вони нічого нікому пояснювати не повинні. Поки залишається тільки процесуальне питання з знаходженням цього автомобіля на території України. Я буду повинен вивезти його з території України. Те, що залишилося від "Ровера", занурене на причіп і зараз знаходиться на стоянці.

– Багато хто відразу назвав "спалення" політичним шоу. І ось вже є заява від АЕС, що на її основі створюватиметься політична платформа "Сила виборців". Чого від неї чекати? Ви будете кооперуватися з партіями або діяти самостійно?

За ці дні до нас звернулися сотні громадських об'єднань і в п'ятницю ввечері ми вирішили, що ми готові взяти на себе ініціативу створення політичної платформи. Вона за угодою всіх учасників може стати силою, яка братиме участь або у виборах, або в контролі виборів. Ми хочемо створити новий Народний Комітет контролю та впливу громадськості на різні політпроцеси в Україні. Тому, що те, що відбувається з процесом законодавства в Раді, ми розцінюємо як чистий саботаж.

— На яку підтримку ви розраховуєте?

Тільки АЕС налічує 200 тис офіційних членів. А сьогодні навколо нас готові об'єднатися і принести свою проблематику десятки громадських організацій. Це шахтарі, вчителі, власники зброї, патріотичні організація, ветерани АТО, Афганістану, люди, які відстоюють те, що їм належить по конституції.

– Чи означає це, що ви її очолите?

Якщо люди скажуть, що є людина, яка більш гідна очолити цю організацію, я без єдиного питання передам право керівництва. Якщо люди доручать це мені, значить я буду вести людей до якоїсь мети.

– Але ви ж раніше говорили, що будете уникати політики.

Я точно не буду балотуватися. Це мільйон відсотків. Я хочу, щоб люди, які прийдуть до влади, щоб вони були фахівцями кожен у своїй галузі. Вони повинні змінювати країну. Я не скажу, що у нас є потрібна кількість таких фахівців у владі. Їх потрібно міняти. Ось і все.

ПАЛИТИ ЧИ ВІДДАВАТИ НА АТО?

— Припустимо, закон піде з Ради президенту і той його підпише. Що будете робити далі?

Далі ми будемо стикатися з судовою системою. Це буде довгий процес, особливо, в Конституційному суді. Поки вони зберуть всю документацію, пройде якийсь час. Якщо час буде затягуватися, у нас не буде вибору – ми будемо протестувати. Тому, що через півроку вступить в силу закон №8488, який доповнює Митний кодекс новими штрафами. І це призведе до ще більшої конфронтації між власниками "єврономерів" і державою. Навіть під відео, де я запускаю машину, я бачив багато коментарів, в яких люди не зрозуміли, що я спалив свій автомобіль. Вони не розуміють, які преференції вони отримають у разі прийняття дійсно нормального закону.

– АЄС заявила про всеукраїнський страйк. І в той же час ви пишете, що у влади є стратегія "протиставити вас іншій частині суспільства" і розрахунок на радикалізацію протесту. Як будете виходити з цієї ситуації?

Людям, які сьогодні проти "євроблях" , ми пояснюємо, для чого всі наші заяви і протести. У 99% потім вони нас підтримують. Так, є багато негативу, коли, не дай бог, людина потрапила в ДТП з авто на іноземній реєстрації, або ще щось. Але загалом люди сприймають це нормально. Толерантність проведення акції залежить від самих людей.

Нагнітання обстановки – це завдання провокаторів. Адже проблема дешевих авто стосується не тільки тих, хто їздить, але і тих, хто збирається оновити свій автопарк.

– Якщо закон почне працювати, а швидкої відповіді від Конституційного суду ви не отримаєте, що робити власникам "блях"? З одного боку, у них будуть штрафи від поліції, а з іншого – невигідне розмитнення.

Поліція штрафувати власників "єврономерів" не зможе протягом перехідного періоду в 6 місяців. Цього часу вистачить, щоб Конституційний суд розглянув наше звернення хоча б один раз.

Зрозуміло, що якась частина людей поїде продавати свої автомобілі. Але моя позиція така – боятися не потрібно. У нас є великий шанс домогтися справедливих цін на розмитнення. Адже за тих умов, які зробила влада, багато хто намагатиметься обійти і цей закон. А я, знаючи розсудливість Петра Порошенка, думаю, він не дозволить дати йому хук справа. А цей закон — дійсно хук справа. Багато людей голосуватимуть проти, і цим із задоволенням скористаються і "Опоблок", і Юлія Володимирівна.

– Волонтер Денис П'ятигорець запропонував тим, хто хоче позбутися своєї "бляхи", віддати її на АТО. Як вам така ідея?

Це особиста справа кожного, як розпоряджатися своїм майном. А якщо нам про щось натякають, то я скажу, що АЭС передала військовим 12 автомобілів, передала багато іншої допомоги. Нашим автопарком користуються спецпідрозділи, 93-я, 72-я бригади.