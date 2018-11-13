У ЗМІ потрапила перша офіційна фотографія великого кросовера Hyundai Palisade, котрий прийде на зміну Grand Santa Fe.

Прем’єра нового Hyundai Palisade відбудеться на автосалоні у Лос-Анджелесі 28 листопада. Та виданню Аutoreview вдалось роздобути знімок машини трохи раніше.

Новий кросовер названо на честь прибережного району Лос-Анджелеса Pacific Palisades. Це чи не єдина достовірна інформація від Hyundai на цей час – подробиці тримаються у таємниці. Хоча чекати залишилось не так вже й довго.

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Відомо, що новий кросовер буде спорідненим з моделлю Kia Telluride, а платформою для нього, ймовірно, буде заднепривідна від флагманського седана K900 або модифікована версія шасі Hyundai Santa Fe.

Palisade, дизайн якого виконаний за мотивами концепту Hyundai HDC-2 Grandmaster, отримає двигун V6, опційний повний привід, та восьмишвидкісну автоматичну трансмісію.

Раніше в Huyundai заявили, що екстер'єр Palisade символізуватиме безпеку, що важливо для цільової аудиторії моделі – родин з дітьми. Крім того, дизайн машини буде виконаний врозріз зі стилем інших кросоверів марки.

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