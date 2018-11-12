Розкішний спорткар у виконанні Toyota Racing Developement доступний поки лише у Японії.

Пакет TRD для нового Lexus RC включає набір кузовних елементів, переналаштовану підвіску та нові колісні диски. Першиим такі машини зможуть замовити японські клієнти марки.

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Нещодавно оновлене купе RC тепер доступне покупцям у Японії з рядом нових аксесуарів Toyota Racing Development (TRD). З допомогою нового пакету стайлінгу купе виглядає схожим на топову версію RC F з двигуном V8.

Вартість такої версії Lexus RC поки не відома, однак за інформацією Carscoops, вартість набору одних лише 19-дюймових дисків без гуми становить близько 5 тисяч доларів.

Нові деталі з каталогу F Sport Parts призначені виключно для внутрішнього ринку. Показана на фото комплектація RC300h F Sport демонструє глянцево-чорну “окантовку” кузова знизу по усьому периметру, карбоновий спойлер на багажнику, спортивну вихлопну систему та нові колісні диски. Чого не видно на фото, так це більш продуктивних амортизаторів.

Фото: Lexus RC F Sport / Carscoops

Вартість такої версії Lexus RC поки не відома, однак за інформацією Carscoops, вартість набору одних лише 19-дюймових дисків без гуми становить близько 5 тисяч доларів.

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