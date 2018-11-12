Офіційна презентація новинки має відбутись 16 листопада, та шпигни не даром їдять свій хліб.

Менше тижня залишилось до виходу в світ нового покоління Toyota Corolla на автосалоні в Гуанчжоу. Та побачити її можна вже зараз.

Як і новий хетчбек, седан Corolla має виразну зовнішність, велику радиаторну решітку та гострі хвилясті лінії кузову. Автомобіль побудований на модульній платформі TNGA, а його колісна база залишається незмінною – 2700 мм.

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Фото: Toyota Corolla 2019 / Кratko-news

Зображень салону нового седана, нажаль, немає, однак в високою долею вірогідності можна припустити, що він буде дуже близьким до хетчбека. Відомо що топові виконання нової “Королла” матимуть ​віртуальну панель приладів та 8-дюймовий сенсорний екран мультимедійної системи. А у списку опцій буде ще й проекційний екран. Бездротова зарядка також буде доступна за доплату.

Нова Toyota Corolla Sedan буде оснащена 2-літровим бензиновим двигуном потужністю 170 к.с. Залежно від ринку модель пропонуватиметься з 6-ступінчатою механічною коробкою передач та/або Dynamic-Shift CVT. Опційно будуть доступні адаптивні амортизатори.

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