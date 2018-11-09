Давно такого не траплялось. Тим паче з японським автомобілем.

Пікап NP300 перевірили у серії краш-тестів і результати виявились лякаючими. Випробування проводила організація Global NCAP для автомобіля виробленого у Південно-Африканській Республіці для місцевого ринку.

За результатами тестів NP300 отримав 0 зірок з 5 можливих за безпеку водія та пасажира. Іронія полягує у тому, що пікап Nissan має назву NP300 Hardbody – тобто “міцний кузов”.

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Найгірший результат пікап продемонстрував у тесті на лобове зіткнення на швидкості 64 км/год. Під час удару рульова колона не змістилась так, як мала б, і в манекена виявилась пробита грудна клітина.



Незважаючи на те, що автомобіль обладнано подвійними фронтальними подушками безпеки, експерти дійшли висновку, що для водія та пасажира NP300 вкрай небезпечний і у разі аварії існує висока вірогідність отримати травми голови та грудної клітини.

При вкрай низьких результатах у категорії “захист дорослих”, Hardbody спромігся здобути дві зірки рейтингу за безпеку дітей. Також не найкращий результат, що не робить честі японському бренду.

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