Він викрадав одну й ту ж машину – мамину. Навмисне провокував поліцейських, аби на машину був виписаний штраф.

Свою “злочинну кар’єру” хлопчина розпочав, коли йому було 10. Минулого року він двічі попадався поліції за незаконне управління автомобілем, втечу від копів та перевищення швидкості.

Свої водійські навички юний стрітрейсер відточував у симуляторах на PlayStation. А коли мати у виховних цілях відбирала у нього ігрову консоль, він вирішував цю проблему у дуже своєрідний і небезпечний спосіб – замість віртуальних гонок влаштовував собі реальні. Для цього він використовував автомобіль матері, розраховуючи, що його правопорушення будуть зараховані їй.

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На цьому відео можна побачити, як хлопчина пролітає перехрестя на швидкості під 150 км/год (поліцейський повідомляє по рації, що швидкість 90 миль на годину). Цим небезпечне водіння не обмежується, адже малий утікає від переслідування і неодноразово виїжджає на смугу зустрічного руху.

Як повідомляє канал WKYC Channel 3, у 2017 році хлопець двічі викрадав автомобіль батьків і обидва рази поліцейським доводилося ганятися за ним, аби зупинити. Дрібний порушник навіть став героєм передачі “Дорожній патруль”. Тоді зупинити позашляховик, що ганяв зі швидкістю понад 160 км/год, поліцейські штату Огайо змогли лише за допомогою стрічок з шипами.



Цього разу молодий лихач викрав автомобіль пізно ввечері, а увагу копів привернув до себе своєю поведінкою на дорозі. На відео можна почути, що поліцейський розгублено запитує у оператора, як йому чинити, адже лихач занадто юний, аби переслідувати його у звичний спосіб. Гонитва врешті-решт закінчилась тим, що мамчин Dodge Durango зупинився у припарковану вантажівку. Хлопця доправили до лікарны з легкими травмами.

Наразі проти юного злочинця готується кримінальна справа, котру розглядатиме суд у справах неповнолітніх.

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