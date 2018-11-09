Датський виробник люксових педальних машин вирішив узятись за розробку бюджетних електромобілів.

Компанія Biomega є виробником велосипедів. Досить дорогих. Однак маючи зв’язки з Сінгапуром та досвід роботи з електромоторами, вирішила вийти на ринок з новим продуктом.

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Ця “мильниця” на колесах-ґудзиках називається SIN – повідомляється, що це скорочення від “Сінгапур”. Чотиримісний електрокар виконаний у мінімалістичному дизайні, характерному для сучасної Скандинавії. Свій концепт компанія представила цього тижня на виставці CIEE у Шанхаї. Схоже, цільова аудиторія бренду, знаходиться саме в Азії, де люблять усе “європейське”.

Окрім цікавого дизайну, та того факту, що вело-бренд перейшов у вищу лігу, Biomega SIN цікавий кількома ідеями. По-перше, це відсутність традиційних колісних арок, що дозволило зробити підлогу пласкою. Чотири крісла машини не мають а ні підігріву, а ні числених регулювань – це просто каркаси з сітками. Вони легкі і не забирають багато простору.

Концепт також не має капота та багажника. Знову економія ваги та простору. А там, де у більшості машин капот, знаходиться вікно – для максимальної оглядовості для водія. І, звичайно ж, кузов автомобіля виконаний легких композиційних матеріалів.

Усі ці рішення вкупі дозволяють виробнику суттєво знизити витрати при будівництві автомобіля, мати гарні динамічні характеристики без використання потужних силових установок з дорогими батареями, а покупцям – отримати персональний транспорт, котрий буде комфортнішим за велосипед чи громадський транспорт і при цьому доступним.



Biomega називає приблизну вартість у 20 тисяч євро, буде й можливість придбання у лізинг та через підписний сервіс. Якщо справа дійде до серійного випуску SIN, трапиться це не раніше 2021-23 року, кажуть у Biomega.

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