Щоправда це буде дрібна серія машин на базі Tesla Model S.

Ares Design обіцяє “вкласти всі свої знання про електричні машини, щоб розробити цю захоплюючу версію”. Мова про дводверний кабріолет на основі Tesla Model S.

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Черговий проекті італійської компанії Ares Design, яка заслужила собі фірми, що відрожує старі легенди. Тут можна згадати хоча б останній Project Pony, який є сучасною вільною інтерпретацією трьох Ferrari 1970-80 років: 365 GT4 2+2, 400 та 412. Або 250 GTO з 1960-х, котру також у довільній формі планують випускати на основі сучасних Ferrari 812 Superfast. Найвідомішим та найпопулярнішим проектом Ares все ж залишається Panther – відроджений De Tomaso Pantera.

До цього часу чимало компаній намагались перекроїти Model S. Та до найуспішніших перевтілень можна віднести хіба що фестбеки та універсали на базі “Ес”. Майстри з Модени під керівництвом Дені Бахара пішли далі – вони хочуть перетворити Model S на дводверний двомісний родстер. Це має бути щось розкішне й дуже дороге.

Глава компанії Ares Design Дені Бахар каже, що займається не тюнінгом, а пластичною хірургією для автомобілів. За чотири роки існування фірма, яка зібрала вихідців з Лотуса, Ferrari та AMG, залучила десятки мільйонів євро інвестицій, обзавелась клієнтською базою, відкрила шоу-руми в Лондоні та Дубаї і продовжує нарощувати оберти.

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