Топову комплектацію компактного кросовера приготували для Бразилії, де він неймовірно популярний.

На автошоу в Сан-Паулу компанія Hyundai представила публіці кросовер Creta у виконанні Diamond. Оздоблення виходить далеко за звичні рамки бюджетного сегменту.

Модель має статус концепту і демонструє, скоріше можливості бренду. Тим не менш, бразильський підрозділ Hyundai розглядає можливість серійного випуску такої модифікації.

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Hyundai Creta Diamond має особливий колір та ексклюзивні 19-дюймові колісні диски. Усі пластикові елементи пофарбовані в колір кузова, а хромовий декор виконано в чорному глянці.

Фото: Hyundai Creta у виконанні Diamond / Motor

Усередині “Крета” оздоблена шаленою кількістю шкіри та й загалом виглядає, як міні-версія флагмана у найдорожчому виконанні. Пасажирам задніх крісел виділили по окремому сенсорному монітору. Підкреслює особливий статус кросовера панорамний дах.

Однак далі естетики творці цього “Діаманта” не пішли. Під капотом встановлений стандартний для локального ринку бензиновий дволітровий двигун потужністю 156 к.с., котрий працює в парі з 6-ступінчатим автоматом.

Скільки міг би коштувати такий кросовер? Цікаве питання, та місцеві топ-менеджери лиш лукаво всміхаються у відповідь. Вивчають попит. А тим часом пропонують придивитись до топової комплектації Prestige 2.0 з цінником у $28 тисяч.

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