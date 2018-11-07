Сьогоднішній концепт незабаром перетвориться на серійну модель.

На автосалоні у Сан-Паулу компанія Volkswagen презентувала концепт пікапа Tarok. Німці стверджують, що машина була розроблена з нуля, хоча Tarok базується на модульній платформі MQB, а більшість технічних рішень запозичив у кросовера Tiguan.

Німецький виробник обіцяв запустити Tarok у серію, аби у 2020 вже вивести новинку на ринок. Спочатку у Бразилії. А надалі, можливо, і на ринках інших країн.

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Фото: презентація концепта Volkswagen Tarok / Volkswagen

Tarok має незалежну підвіску, яскравий дизайн та адресований молоді. Volkswagen особливо пишається системою для перевезення довгомірів – опустивши нижню панель кабіни позаду задніх сидінь та склавши задні крісла і відкинувши борт можна отримати рівну площадку довжиною до 2775 мм.

Інтер'єр нового пікапа дуже схожий на салон седана Polo, однак замість сенсорних кнопок у бразильського пікапа звичайні фізичні – так дешевше. Однак панель приладів у Tarok все ж віртуальна, на базі широкоформатного екрану. Екран мультимедійної системи інтегрований в центральну частину передньої панелі.

Фото: концепт Volkswagen Tarok / Volkswagen

Концепт, представлений на автошоу, отримав двопаливний 1,4-літровий турбодвигун потужністю 150 к.с. Він може працювати як на чистому етанолі, так і на бензоетанольній суміші. Такий вид пального поширений в Бразилії та ще кількох країнах Південної Америки.

Volkswagen Tarok буде запущений у виробництво, при чому на старті до 1,4-літрового двигуна приєднається і 2-літровий турбодизель також на 150 к.с. Бразильський підрозділ Volkswagen обіцяє втілити концепт у життя майже без змін.

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