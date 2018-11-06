Кому потрібен зайвий привід для хвилювань у такий відповідальний момент?

Досить незвичайний спосіб промоції вибрала автошкола Get Licensed – у якості екзаменаційного автомобіля інструктор використовує 700-сильний Lamborghini Aventador.

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Напевно, кожен з нас може пригадати своє хвилювання під час іспиту на отримання водійського посвідчення. Якщо, звичайно, воно у вас є і дісталось не у подарунок.

Як правило автомобілі автошколи мають технічний стан деалекий від ідеалу, це не нові автомобілі і коштують вони не надто дорого. І все ж думка про те, що його можно ненароком розбити довгий час заважає зосередитись на уроках водіння. А що, як ви живете десь у Голлівуді і вашим першим автомобілем буде Ferrari чи Lamborghini? Мабуть, у такому випадку можно без остраху сідати за кермо шкілького Lamborghini Aventador.



Як показано у відео, раніше цей італійський суперкар належав коміку, актору і реперу, відомому під псевдонімом KSI. Після кількох варіацій оформлення кольоровими плівками хлопчина натішився “Авентадором” і вирішив його продати. Тут і нагодились хлопці з Get Licensed, котрі вирішили знайти неабияке застосування для рідного помаранчевого кольору сепекара – він ідеальний для привертання уваги, а це найкраще для реклами. Що ж, побажаємо успіху тим, хто навчатиметься водінню чи складатиме іспит на цій машині.

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