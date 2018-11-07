На офіційному сайті Subaru з'явилася інформація про нову WRX STI TC380. Найекстремальнішу версію седана випустять лімітованою серією з 50 машин для японського ринку. Допоміг створити її ралійний гонщик Тохішіро Араі.

Судячи з назви, нова Subaru WRX STI TC380 отримає 380-сильний турбомотор, причому 2,0-літровий, адже 2,5-літрову модифікацію в Японії не продають. Такої потужності досягли завдяки установці турбо-кита HKS GT III RS Sport. Крім того, у автомобіля нові вихлопна система і повітряний фільтр. Також серйозно допрацьована передня підвіска.

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Відрізнити гарячий седан Субару можна буде по карбоновому обвісу. У салоні ж з'являться спортивні ковші Recaro. Subaru WRX STI TC380 вже доступна для замовлення. Ціна Субару становить 4,96 млн. єн ($44 тис.).