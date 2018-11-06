В Україну ввозять все більше старих автомобілів. Порівняно з жовтнем минулого року кількість авто, що були в експлуатації, в первинних реєстраціях зросла в 2,2 рази.

У жовтні з 19 тисяч вперше поставлених на облік в Україні легкових автомобілів 11,8 тисяч були машини з пробігом. В результаті, з наближенням закінчення строку дії знижених ставок акцизу на імпорт легкових автомобілів, що були в експлуатації, частка таких машин на первинному ринку України досягла 62%, повідомляє асоціація "Укравтопром".

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Маркою-лідером на первинному ринку легкових авто з пробігом залишається Volkswagen. У звітному місяці українці поставили на облік 1967 імпортованих Фольксвагенів, що були в експлуатації. На другому місці Renault з показником 1539 старих авто. Третій результат у Шкоди – 1122 авто з пробігом. Ford залишився на четвертій сходинці, авто цієї марки обрали 814 українців. Замикає жовтневу п'ятірку лідерів первинного ринку легкових автомобілів з пробігом Nissan з результатом 672 машини.

Всього з початку року українські номери отримали 83,9 тис. легкових авто, які були в експлуатації в інших країнах, що на 90% більше ніж за аналогічний період минулого року. Найбільш затребуваним автомобілем з пробігом на первинному ринку як за підсумками місяця, так і за період з початку року залишається Renault Megane. У жовтні цю модель вибрали 1048 чол., а за десять місяців – 8476 автомобілістів.