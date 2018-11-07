Модифікація носить назву Mercedes-Benz X².

Пакет X² для пікапа Mercedes-Benz X-Класу пропонує додаткові 30 сантиметрів кліренсу та понад сто відтінків кольорової плівки для дизайну кузова.

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Німецькі дилери пропонують новий пакет стайлінгу за 4165 євро. X² Unique Color-Paket включє найрізноманітніші відтінки, кількість яких просто зашкалює. Буквально на будь-який смак.

Якщо й такої неймовірної кількості кольорів виявиться замало, за додаткові 2368 євро пропонується скомбінувати кілька відтінків. Уявіть Mercedes-Benz X-Клас з пакетом X² Design-Pakete: бірюзовий кузов, рожеві бампери, зелені колісні диски та чорні акценти… Здається, німецький бренд переходить на новий рівень, пропонуючи “дилерський тюнінг”.

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