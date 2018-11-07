Чехи активно працюють над наступником популярної моделі Rapid і поступово розкривають карти.

Компанія Skoda вперше показала зображення інтер'єру своєї нової моделі Scala, котра замінить Rapid Spaceback. Поки що це лише дизайнерський скетч, та він дозволяє скласти уявлення про те, як виглядатиме салон новинки.

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Чехи особливо підкреслюють, що Scala стане першою моделлю компанії, на якій дебютують нові стилістичні рішення і філософія, згідно з якою Skoda відходить від прагматичного і нудного дизайну у бік більш емоційного. У око впадає відокремлений екран мультимедійної системи на центральній консолі – схожі рішення ми вже бачили у інших моделях концерну VW. Відомо, що дисплей матиме діагональ у 9,2 дюйми. Skoda повідомляє, що таке рішення пошириться і на інші нові моделі бренду.

Передня панель Scala виконана з м'якого на дотик пластику і має нову текстуру – замість “зерна” тепер будуть “кристали”. Цей дизайнерський хід також застосують у інших моделях марки.

Панель приладів у Scala також буде цифровою, на базі 10,25-дюймового екрану. Виробник підкреслює, що це найбільший дисплей у своєму класі. Хоча таку приладову панель отримають не усі варіанти виконання Skoda Scala, а лише топові версії.

Публічний дебют Skoda Scala запланований на кінець поточного року, а у продаж на європейському ринку машина вийде в першій половині наступного.

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