Прийняті 8 листопада верховною радою закони 8487 і 8488 регламентують розмитнення авто за зниженими ставками. Але на справді вони навряд чи роблять імпорт вживаних авто таким вже вигідним.

Щоб зрозуміти скільки доведеться заплатити за легалізацію в Україні вживаного авто, наведемо декілька прикладів:

Читайте також: Глава "Євробляхерів" спалив свій Range Rover: відео

Opel Vectra 2000 року, 2.0 бензин, вартістю 1500 євро - розмитнення $2600, перших 90 днів - $1700

Mercedes-Benz E-Class 2000 року, 2.2 дизель, вартістю 2000 євро - розмитнення $4100, перших 90 днів - $2600

Renault Megane 2010 року, 1.5 дизель, вартістю 3000 євро - розмитнення $2350, перших 90 днів - $1800

Skoda Fabia 1998 року, 1.4 бензин, вартістю 1000 євро - розмитнення $1800, перших 90 днів - $1100

Volkswagen Golf 1999 року, 1.9 дизель, вартістю 1700 євро - розмитнення $3500, перших 90 днів - $2200

Mercedes-Benz GLE 2017 року, 3.0 дизель, вартістю 70 000 євро - розмитнення $30 000.

Заз 969М «Микола» 1991 року, 1.2 бензин, вартістю 500 євро - розмитнення $2000, перших 90 днів - $1200