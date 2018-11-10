В своїй офіційній заяві представники руху за доступне розмитнення проголосили про найближчу мету сформувати власну політичну силу.

Громадська організація "АвтоЄвроСила", лідер якої Олег Ярошевич в знак протесту проти невигідного Закону спалив свій Range Rover, заявила про свої політичні амбіції.

В своєму зверненні до члені організації та громадськості вони оголосили, що формуватимуть власну політичну силу "Сила Виборців", яка піде на вибори президента та народних депутатів у 2019 році.

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"Ми почнемо гуртувати українців в першу Всеукраїнську громадянську платформу політичної дії "Сила Виборців", яка сформує спільне бачення України, яку мають створити наступний президент та парламент, оберемо гідних кандидатів на ці представницькі мандати, профінансуємо їх виборчі кампанії для приходу до влади та контролюватимемо виконання взятих ними на себе зобов’язань”, - говориться у зверненні "АвтоЄвроСили".

Разом з тим, власники авто на іноземній реєстрації розуміють, що їх прихильників поки що недостатньо для створення справжнього політичного руху. Хоча вони стверджують про 2,7 млн. користувачів авто на іноземній реєстрації.

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Тому “євробляхери” готові до об’єднання з іншими політичними силами. "Ми розуміємо, що для того, аби ми створили таку силу, лише нашої громади з нашими вимогами замало! Ми маємо об’єднатися з іншими спільнотами, які борються за свої права та інтереси, і які роками очікують своїх законів! Щоб виступити єдиним громадянським фронтом", - говориться у зверненні.

Серед перших акцій нової політичної сили – блокування кордонів України та проведення "багатотисячного мітингу під Адміністрацією Президента України з вимогою накласти вето на прийняті вчора закони 8487 та 8488". Ця подія має відбутися 15 листопада 2018 року.

Нагадаємо, які штрафи передбачені для власників авто на іноземній реєстрації через піроку.