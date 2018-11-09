8 листопада був прийнятий у другому читані проект закону № 8488, яким регламентує покарання за використання авто на іноземній реєстрації укранцями та іноземними громадянами.

Закон 8488, якщо його підпише президент, почне діяти через 180 днів після початку дії нової формули розмитнення. Він фактично забороняє “євробляхи” в Україні.

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За протермінований транзит передбачається штраф у розмірі 170 тисяч гривень, за використання українцем ввезеного на іноземця авто – конфіскація машини. Крім того, у поліції з’являться повноваження для перевірки сроків перебування авто на іноземній реєстрації на території України. Регламентуються механізми співпраці поліції та ДФС.

У кого протерміноване “транзитне” авто, але не складений протокол (на сьогодні це 8500 гривень), через 180 днів після вступу в дію закону будуть штрафувати вже по нових тарифах.