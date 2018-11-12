На одному з сайтів оголошень розміщено вкрай незвичайну об'яву.

Електрокар, виставлений на продаж у Дніпрі, лише прикидається німецьким кросовером, а насправді є китайським кей-каром Qifeng K7.

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Ультра-компактний електромобільчик має довжину усього 3,4 м, а його колісна база – 2260 мм. Навіть з важкими свинцевими акумуляторами важить машинка усього 745 кг.

Електромотор потужністю у 10,2 к.с. (7,5 кВт) дозволяє розвивати максимальну швидкість у 80 км/год. Батарея на 100 мА/год забезпечує автономний хід до 180 км на одному заряді, а час відновлення енергії становить 8 годин. Qifeng K7 обладнаний додатковими сонячними батареями, які живлять електрообладнання.





Попри досить компактні розміри електрокар вміщує п'ятьох дорослих і має невеличкий багажник. Він оснащений центральним замком, 13-дюймовими литими дисками, аудіосистемою і люком у даху. Продавець запитує за свій товар 10 700 доларів.

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