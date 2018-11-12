Можлива причина аварії: водій заснув за кермом.

Аварія трапилась близько 6:30 ранку у Солом'янськкому районі столиці. Водій втратив керування автомобілем, у результаті чого опинився у підземному переході.

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За словами поліції, водій Mazda СХ-7 не був п'яний і, можливо, просто заснув за кермом, повідомляє Інформатор. На щастя, зважаючи на ранній час аварії, у переході не було людей, тож ніхто крім водія у ДТП не постраждав. Власника автомобіля доправлено у лікарню, його стан не викликає занепокоєнь.

Фото: місце аварії / Інформатор

За попередніми даними, водій Mazda їхав з боку Повітрофлотського мосту, в напрямку Солом'янської площі. Раптово машина втратила керування. Автомобіль виїхав на зустрічну смугу, збив зупинку громадського транспорту і влетів у підземний перехід.



На місце аварії оперативно прибули поліцейські, де одразу було помічено, що у машини пробитий бензобак і є ризик загоряння. Ліквідацією небезпечної ситуації займались рятувальники ГСЧС.

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