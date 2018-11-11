Дві команди поліцейських вже проходять тренувальні польоти на нових патрульних ховерах і набір у спецзагін триває.

Мова про поліцію Дубаю. З тих пір, як Об'єднані Арабські Емірати стали одним з полюсів багатства планети, мегаполіс Дубай став магнітом для високотехнологічних компаній, які бажають випробувати свої технології в реальних умовах життя.

Часто це трапляється тому, що урядові структури Еміратів охоче використовують нові блискучі ідеї. Хто не чув про екзотичні суперкари та усілякі гаджети на службі у копів Дубаю. А останне поповнення колекції хай-тек досягнень – мото-коптер.

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Пара ховерів під назвою Hoversurf S3 надійшла у розпорядження дубайської поліції минулого року. З того часу було сформовано спецзагін поліції, для роботи на літаючих апаратах. Дві команди поліцейських вже проходять тренувальні польоти на нових патрульних коптерах і набір у спецзагін триває.

Фото: Поліцейський мото-дрон Hoversurf S3 / Hoversurf

Як повідомляє CNN, цитуючи Халіда Насер Алазоукі, генерального директора департаменту штучного інтелекту поліції Дубаю (так, у них є такий підрозділ поліції), ховер-байки, ймовірно, будуть використовуватися для задач швидкого реагування і не обов’язково для переслідування.

Хевери, що використовуються в Дубаї, мають можливість вертикального зльоту та посадки, тобто це апарати класу VTOL. Корпус коптерів виготовлений з карбону, у рух його приводить чотири гвинта, котрі живляться від батареї на 12,3 кВт*г. Запасу енергії вистачає для того, аби S3 міг бути у небі до 40 хвилин у режимі “дрон” та до 25 хвилин – з вершником на борту. Час перезарядки батареї складає 2,5 години.

Коштує така літаюча машина 150 тисяч доларів. Очікується, що масове виробництво та продажі розпочнуться у 2019 році.

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