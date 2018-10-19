Перший у світі серійний літаючий автомобіль офіційно вийшов на ринок.

Скоро не лише Джеймс Бонд чи котрийсь з героїв всесвіту Marvel зможуть здіматись у небо на своєму автмообілі, це зможе зробити практично кожен у реальному житті.

Terrafugia оголосила про початок прийому замовлень на літаючий автомобіль Transition, повідомляє Autonews Europe. Здійнятись на ноги компанії допомогла фінансова підтримка від Zhejiang Geely Holding Group (виробник автомобілів Geely).

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Terrafugia Transition був вперше показаний ще у 2010 році, однак компанії не вдалось самостійно вийти на ринки, а відкрилась злітна смуга лише після того, як Geely придбала компанію Terrafugia минулого року. Цікаво, що сама компанія Terrafugia є китайською, однак заснована вона була у США. Тепер виробник заявляє, що розпочне поставки автомобілів вже у 2019 році.



Вартість літаючого автомобіля не була названа, однак на момент дебюту десять років тому мобіль оцінювався приблизно у $279 тисяч. Компанія називає Transition “літаком з допуском на автодороги”.



Нагадаємо, у режимі польоту Terrafugia Transition працює на звичайному автомобільному бензині і може літати зі швидкістю до 160 км/год на відстань до 643 км (400 миль).



Для трансформації з літака на автомобіль Transition потрібно менше хвилини. Швидкісні характеристики на дорозі залишаються незрозумілими, однак Terrafugia заявляє, що апарат зможе пересуватись швидкісними шосе.

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