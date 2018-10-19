Влада французької столиці сподівається знизити рівень забруднення повітря у мегаполісі.

Нове електричне лондонське таксі буде працювати на вулицях Парижа. Компанія London Electric Vehicle Company (LEVC) поставлятиме свої “найсучасніші електричні таксі в світі” – TX eCity.

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LEVC TX eCity являє собою сучасну ітерацію славнозвісного лондонського кебу. Автомобіль обладнано електродвигуном з малокубатурним газовим двигуном для підстраховки на випадок повного розряду батарей.

Фото: LEVC TX eCity / LEVC

За даними LEVC автономний пробіг електро-таксі становить 607 кілометрів. TX eCity пропонує набагато нижчі експлуатаційні витрати, ніж його попередник TX4. Як результат, таксі стало популярним як у Лондоні, так і за кордоном – в Амстердамі, Берліні, Гамбургу та Осло.

Наразі у Парижі нараховується близько 20 тисяч таксомоторів, однак з наступного року більшість з них не зможуть потрапити у центральну частину міста, через заборону для дизелів, як і в багатьох інших європейських містах.

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