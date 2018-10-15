В Ізраїлі анонсували заборону авто з бензиновими і дизельними двигунами та заміну їх на електромобілі до 2030 року. А щоб зробити електротранспорт доступніше планується істотно скоротити податки.

Міністр енергетики країни Юваль Штайніц уточнив, що влада почне активно фінансувати будівництво зарядних станцій, передбачається побудувати 2 тисячі одиниць, пише Reuters. Крім цього, Ізраїль знизить податки на електрокари практично до нуля, це дасть можливість значно здешевити електромобілі.

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Ці заходи виконуються у рамках стратегії щодо відмови від всіх видів викопного палива, включаючи вугілля, дизель і бензин.

Нагадаємо, Британія також має намір повністю перейти на електромобілі, але до 2040 року. Варто відзначити, що у Європі зареєстровано понад мільйон електрокарів.