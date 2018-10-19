Влада Берліна має запровадити заборону на в'їзд дизельних авто не менш ніж на 11 відрізках найбільших вулиць до кінця липня майбутнього року, зазначив суддя Ульріх Мартике.

Заборона торкнеться "легковиків" і вантажівок з моторами, вщо відповідають екостандартам від Євро-1 до Євро-5.

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Нагадаємо, Федеральний адміністративний суд у Лейпцизі в лютому дозволив владі міста самостійно вирішувати, чи вводити заборону на в'їзд дизельних транспортних засобів чи ні.

Такий крок пояснюється необхідністю знизити вміст оксидів азоту в повітрі, який в багатьох місцях вище норми.

Першим це право використовував Гамбург, уряд якого закрив для "дизелів" відразу дві ділянки в травні. Подібні заходи пізніше ввели в Ахені і Франкфурті-на-Майні.

Введення заборон на неекологічний транспорт залишається гострим, оскільки зачіпає інтереси безлічі автовласників.