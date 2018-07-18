Літальний апарат може надійти у продаж вже наступного року з ціною, що не перевищує вартість кросовера.

Попри те, що у повітрі Opener BlackFly виглядає досить дивно, через незвичайне положення корпусу, однак компанія-виробник вже отримала дозвіл на використання таких літальних апаратів у містах.

Стартап Opener з Силіконової долини, після дев’яти років розробки, моделювання та тестів, готовий показати свій перший серійний октокоптер під назвою BlackFly. Засновник та головний дизайнер компанії Маркус Ленг розповів у інтерв’ю CBS, що він розраховує вивести BlackFly на ринок наступного року з ціною на рівні середньостатистичного кросовера.

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BlackFly не має коліс, тож пересуватись сушею він не може, натомість добре почуває себе на воді. Однак його творець каже, що найкраще BlackFly злітає та приземлюється на трав’янисту поверхню.

Нагадаємо, подібні літальні апарати зараз розробляють багато компаній, серед яких Audi/Airbus, PAL-V, Kitty Hawk, Workhorse, Daimler, Uber, Toyota, Aston Martin, Rolls-Royce, забутий DeLorean та багато інших. Однак, на відміну від решти, BlackFly вже має дозвіл на експлуатацію від урядів Канади та США, де апарат зареєстрований як надлегкий автомобіль.

“Мошка”, а саме так перекладається назва коптера, має своєрідні крила у передній і задній частині пасажирської одномісної капсули, на котрих розміщені вісім пропелерів. Гвинти розміщені за технологією Leading Edge Asynchronous Propeller (LEAPTech), розробленою у програмі NASA Ames X-Plane. Це передбачає можливість обертання гвинтів з різною швидкістю – така ж концепція використовується у літальному апараті Uber.

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Виробник стверджує, що освоїтись з управлінням BlackFly новозпечений пілот зможе протягом усього кількох хвилин, однак для управління літальним апаратом власнику усе ж доведеться скласти екзамен та отримати льотну ліцензію пілота у Національній адміністрації авіації.

Повітряний човен управляється за допомогою джойстика, злітає та приземлюється (чи сідає на воду) вертикально, а для зручності обладнаний кнопкою Home, натиснення котрої відправляє октокоптер у точку вильоту у автономному режимі. Апарат оснащений резервним джерелом живлення на випадок відмови обладнання управління, а на екстренний випадок підготований ще й парашут.

Максимальний діапазон польоту BlackFly – 40 км, максимальна швидкість – 100 км/год. Такі обмеження накладені ан літальний апарат у США. Канадська ж влада дозволила літати на відстань до 65 км, а розганятись у канадському небі можна до 115 км/год. Заряджається “Мошка” від док-станції на сонячних панелях, або ж від більш традиційного Суперчарджера, при чому у останньому випадку зарядка триває 25 хвилин.

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