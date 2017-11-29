Компанія Uber у співпраці з американською космічною агенцією NASA розробляє літаюче таксі, яке розпочнуть тестувати вже в 2020 році.

Ця програма реалізовуватиметься не в космосі, а на значно менших висотах. Випробування таксі розпочнуть в Лос-Анжелесі. Відомо, машина буде розрахована на 4 пасажирів та здатна розганятися до 320 кілометрів за годину.

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Uber вже наймає на роботу колишніх працівників NASA, які планують зробити сервіс масовим за 3 роки після старту, щоб він в повну силу працював у 2028 році під час Олімпійських ігор у Лос-Анджелесі.

Зазначимо, що розробкою схожих проектів займається чимало компаній у світі. Зокрема, Volocopter, яка збирається запустити повітряне таксі в Дубаї.

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