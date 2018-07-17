На Фарнборо Авіашоу британський виробник люксових автомобілів презентував концепцію VTOL - літака з вертикальним злітом та посадкою, аби "зробити наукову фантастику реальністю".

Rolls-Royce називає такі транспортні засоби майбутнім транспортації у мегаполісах.

VTOL (Vertical Take-Off and Landing vehicles) від британського автовиробника передбачає газотурбінну тягу, що генерує електроенергію, котра надходить на шість електричних пропульсорів. “Верхоліт” Роллс-Ройс матиме компактний акумулятор для незалежного живлення електродвигунів

На сьогоднішній день кілька великих компаній ведуть розробки у цьому напрямку і досить успішні. Свій проект мають Uber та Audi з Airbus. Стартап PAL-V навіть показав робочу модель верхольота Liberty. Нещодавно і Toyota долучилась до розробки подібного літаючого авто.

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Як відомо, британська компанія віддавна пов’язана з авіацією, тож автори проекту Rolls-Royce VTOL вирішили використати для нього газотурбінні двигуни M250 – одні з кращих та найуспішніших двигунів фірми усіх часів.

As more of the world’s population lives in cities, how can we tackle the problem of congestion and emissions? Take a look at how we’re already laying the foundations for an innovative, increasingly electrically-powered future https://t.co/gQMaPX4hHh pic.twitter.com/nRfea3uydm — Rolls-Royce (@RollsRoyce) 15 июля 2018 г.



За задумкою роллсройсівський VTOL з гібридною установкою на основі M250 буде здатен розвивати швидкість до 400 км/год і матиме запас ходу у 800 км. А найцікавіше – що повітряне авто не потрібно буде заряджати від наземного джерела.

Крила верхоліта здатні обертатись на 90о завдяки чому він може здійматись у повітря та приземлюватись вертикально. Для зльоту VTOL використовує пару проперлерів.

Британці кажуть, що у середині 2020-х цей концепт може вийти на ринок.

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