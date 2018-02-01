Нідерландська компанія заявляє, що Liberty - перший серійний літаючий автомобіль у світі та збирається почати продажі не пізніше 2020 року

PAL-V Liberty – творіння нідерландської компанії, що має стати першим летючим автомобілем, що буде випускатись серійно. Усі можливості аерокара голандці обіцяють продемонструвати широкій публіці у рамках презентації на Женевському автосалоні у березні.

Машина довжиною чотири метри та завширшки два метри здатна перевозити двох чоловік. З розкладеними гвинтом і крилами габарити автомобіля, звичайно, збільшуються, так у довжину він досягає 6,1 метра. Маса літаючого купе складає 664 кілограми, при цьому максимальна вага, яку Liberty здатен підняти у повітря дорівнює 246 кілограмам.

Для пересування дорогами загального користування Liberty оснащено бензиновим двигуном потужністю 100 к. с., який дозволяє прискорюватись до 100 км/год за 9 з і розвивати максимальні 160 км/год. Витрати пального при цьому складають у середньому 7,6 л/100 км. Дорогами аерокар зможе подолати до 1315 км відстані.

У поворотах автомобіль нахиляєтсья подібно до мотоцикла.

Перетворити PAL-V Liberty на літальний апарат можна за 5-10 хвилин. На даху розкладається несучий гвинт, а ззаду висуваютсья хвостові “плавники” та пропелер. Таким чином у літаючій формі Liberty являється автожиром – гібридом літака та гелікоптера. Це означає, що для зльоту йому не потрібний розгін.

Поки що неясно, як регулюватиметься експлуатація подібного транспорту на законодавчому рівні різних країн

У повітрі Liberty пересувається за допомогою окремого опозитного авіадвигуна Rotax потужністю 200 к. с. Максимальна швидкість у польоті – 180 км/год, а допустима висота – 3500 м. Дальність польоту становить 500 км. Бак у обох моторів загальний, причому кожен з них може працювати як на бензині, так і на етанолі.

Поки що неясно, як регулюватиметься експлуатація подібного транспорту на законодавчому рівні різних країн: чи потрібна буде, наприклад, літна ліцензія водієві-пілоту. Очікується, що продажі PAL-V Liberty стартують не пізніше 2020 року, наразі ж відкрито попереднє замовлення аерокара.

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