Автопілот та Езернет мають бути під контролем, вважають у Ford. А тому пропонують і поліції переходити у режим автономного патрулювання

Ford Global Technologies – підрозділ компанії, що відповідає за патенти та авторські права, подав заявку на патент на Автономний поліцейський автомобіль (APV). За задумкою, APV здатний виявляти порушення, поводити переслідування та виносити попередження і штрафи.

Пояснювальна схема до патентної заявки Ford

Як значить у документації до патенту, у разі виявлення порушення з боку цивільного транспортного засобу, Ford APV передає інформацію до поліцейського відділку, самостійно отримує інформацію з дорожніх камер та інших транспортних засобів, обладнаних Езернет (система цифрової комунікації між автомобілями), аби підтвердити дані про порушення.

У разі отримання такого підтвердження, APV може почати переслідування автомобіля-порушника, та на ходу отримати від його електронних систем зв’язку інформацію про те, чи перебуває він у режимі “автопілот”, чи ним фізично керує людина. Якщо управління було ручним, APV отримає інформацію з водійського посвідчення для перевірки особи, після чого алгоритм “робокопа” встановить необхідність видати попередження чи штраф.

Для роботи APV поліцейский може бути й не потрібен – у разі виникнення ускладнень, прибуде підкріплення з офіцерами людьми

Ford не виключає, що APV може бути пілотованим – наприклад, для проведення тесту на вміст алкоголю у крові водія, або для більш детального розслідування на місці. А можливо, у Ford вже є й патент на кібер-поліцейського, який ми просто ще не бачили.

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