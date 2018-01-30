Стартап з Силіконової долини за 18 місяців пройшов шлях від збору інвестицій до повністю функціонального тестового прототипу.

Наразі стартап Nuro зібрав $92 млн для запуску безпілотного електричного “доставкомобіля”. Про це повідомляє Reuters.

Компанія заснована двома колишніми інженерами Google, Дейвом Фергюсоном та Жу Юнем усього півтора роки тому. Керівництво вирішило обійти чисельних конкурентів у сфері безпілотних перевезень, зосередившись на розробці самохідних розвізників. На думку розробників, це допоможе компанії здійснити прорив при виході на ринок.

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За габаритами Nuro подібний до звичайних автівок, лише трохи вужчий – усього метр завширшки. Також автономний електрокар повільніший за більшість безпілотників, існуючих на даний час. Це виправдано тим, що його радіолокатори мають менший радіус і доставка буде здійснюватись місцево – Nuro не виїжджатиме на автостради.

При власній вазі у 680 кг, значну частину якої складають акумуляторні батареї, Nuro здатний вмістити до 115 кг поклажі. При цьому його можуть обладнати під конкретні потреби продавця – для доставки продуктів це може бути холодильна чи термокамера, для хімчистки – вішачки і так далі.

Хоча творці диво-машинки впевнені, що зожуть вийти на ринок у найближчі два роки, експерти прогнозують появу подібних автономних роллерів на дорогах загального користування не раніше, ніж через десятиліття.

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