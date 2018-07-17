Британці не кажуть, скільки чекати на такий апарат, та ми вже й так знаємо.

Aston Martin говорить, що активно працює над втіленням Volante Vision у комерційну модель, заручившись допомогою Університету Кренфілда, аерокосмічної компанії Кренфілд та Rolls-Royce.

Новина від Aston Martin з’явилась майже одночасно з повідомленням від Rolls-Royce про те ж саме – випуск верхоліта. Вочевидь, британці справді замислили мати у своему портфоліо такі літаючі машини до кінця 2020-х років. А в Астон Мартін ще й субмарина може з’явитись.

Також цікаво: Ілон Маск каже, що літаючі автомобілі нас повбивають

Що ж до самого апарата, то Volante Vision являє собою капсулу для повітряних подорожей, так званий VTOL. Верхоліт здатеп злітати та приземлюватись вертикально.

Фото: Концепт Aston Martin Volante Vision / Aston Martin

Також цікаво: Audi отримала дозвіл на тестування безпілотних літаючих таксі