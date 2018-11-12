Найпотужніша версія моделі 8 Серії отримає повний привід від M5, 600-сильний двигун, круте шасі і три типи кузова.

Компанія BMW офіційно розкрила деяку технічну інформацію про нову М8. Баварці розпочали заключну фазу тестування машини перед виходом на ринок.

Топове виконанняматиме повний привід від M5 з можливістю відключення передньої осі. Шасі спорткара отримає специфічні налаштування.

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В основу “вісімки” лягла платформа CLAR, аналогічна тій, що й у звичайних машин 8 серії. У ній використовується двоважільна підвіска спереду та п'ятиважільна ззаду. Інженери BMW спеціально для неї скорегували кинематику і еластокінематіку, розширили передню колію, збільшили жорсткість гумових кріплень та стабілізаторів. Електромеханічне рульове управління M Servotronic від BMW M5 також було адаптовано відповідно новим потребам. Центр ваги купе нижчий, ніж у седана, при цьому розподіл маси між осями є ідеальним – 50:50.

Фото: BMW M8 / BMW

Нова M8 отримає адаптивну підвіску з амортизаторами, якими керує електроніка, активним M-диференціалом, повним приводом xDrive з динамічним розподілом крутного моменту між осями та посиленими гальмами. Опційно пропонуватимуться карбон-керамічні гальмівні механізми з дисками розміром 400 і 380 міліметрів.

Серцем BMW M8, прихованим видовженим капотом, буде топовий баварський агрегат: 4,4-літровий V8 з парою турбін, потужністю близько 600 кінських сил. Двигун отримав модернізований впускний колектор, особливу продуктивнішу систему охолодження і вихлопну систему з керованими заслінками. У парі з ним працює восьмиступінчата автоматична коробка передач M Steptronic. Динамічні характеристики моделі поки не розголошуються, однак голова відділу розробок BMW Дірк Хакер зазначив, що топова M8 буде “значно швидшою за M850i ​​xDrive”, котра розганяється до сотні за 3,7 секунди.



Версія M8 спочатку буде представленау кузові купе. Модель з’явиться на ринку у 2019 році. Слідом будуть кабріолет та чотиридверне купе M8 GranCoupe у 2020 році.

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