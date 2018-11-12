Найпотужніша версія моделі 8 Серії отримає повний привід від M5, 600-сильний двигун, круте шасі і три типи кузова.
Компанія BMW офіційно розкрила деяку технічну інформацію про нову М8. Баварці розпочали заключну фазу тестування машини перед виходом на ринок.
Топове виконанняматиме повний привід від M5 з можливістю відключення передньої осі. Шасі спорткара отримає специфічні налаштування.
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В основу “вісімки” лягла платформа CLAR, аналогічна тій, що й у звичайних машин 8 серії. У ній використовується двоважільна підвіска спереду та п'ятиважільна ззаду. Інженери BMW спеціально для неї скорегували кинематику і еластокінематіку, розширили передню колію, збільшили жорсткість гумових кріплень та стабілізаторів. Електромеханічне рульове управління M Servotronic від BMW M5 також було адаптовано відповідно новим потребам. Центр ваги купе нижчий, ніж у седана, при цьому розподіл маси між осями є ідеальним – 50:50.
Фото: BMW M8 / BMW
Нова M8 отримає адаптивну підвіску з амортизаторами, якими керує електроніка, активним M-диференціалом, повним приводом xDrive з динамічним розподілом крутного моменту між осями та посиленими гальмами. Опційно пропонуватимуться карбон-керамічні гальмівні механізми з дисками розміром 400 і 380 міліметрів.
Серцем BMW M8, прихованим видовженим капотом, буде топовий баварський агрегат: 4,4-літровий V8 з парою турбін, потужністю близько 600 кінських сил. Двигун отримав модернізований впускний колектор, особливу продуктивнішу систему охолодження і вихлопну систему з керованими заслінками. У парі з ним працює восьмиступінчата автоматична коробка передач M Steptronic. Динамічні характеристики моделі поки не розголошуються, однак голова відділу розробок BMW Дірк Хакер зазначив, що топова M8 буде “значно швидшою за M850i xDrive”, котра розганяється до сотні за 3,7 секунди.
Версія M8 спочатку буде представленау кузові купе. Модель з’явиться на ринку у 2019 році. Слідом будуть кабріолет та чотиридверне купе M8 GranCoupe у 2020 році.
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