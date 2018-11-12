Серія роботичних перегонів безпілотників буде не такою вже й безпілотною.

Чутки підтвердились і в перегонах Roborace, які стартують навесні 2019 року, будуть змагатись автомобілі з кокпітом під назвою DevBot 2.0, призначенні для управління і штучний інтелект, і живим пілотом.

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За новим сценарієм автомобілями DevBot 2.0 першу половину гонки будуть керувати пілоти з кокпіта, а за дистанцію до фінішу буде відповідати робот. Нагадаємо, перші машини Roborace під назвою Robocar були представлені на початку 2017 року, вони були повністю безпілотними.

Фото: Roborace DevBot 2.0 / Мotorsport

Тести машин нового зразка вже завершено. Фінальні випробування проводились безпосередньо на трасі Монтебланко в Іспанії, у якості пілота виступила колишня гонщиця GP3 Кармен Хорда.



Дебют серії Roborace під назвою “Альфа-сезон” планується провести навесні наступного року, при чому деякі етапи серії будуть проходити в рамках підтримки Формули Е. У першому сезоні змагань у пелотоні буде не більше десяти машин. За планом, лише після другого сезону – “Бета”, розробники зможуть вдосконалити роботів настільки, аби вонииогли усю гонку проходити самостійно. А першу справді безпілотну гонку безпілотників організатори Roborace планують провести у 2021 році.

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