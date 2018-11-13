"Що німцю добре..."

Експерти TÜV Report вже майже півстоліття проводять аналіз та оцінку надійності автомобілів на ринку. Видання AutoBild, ґрунтуючись на останніх звітах TÜV, назвало 10 десятку кращих вживаних автомоділів на ринку на цей час.

Перше місце рейтингу посів Porsche 911. Висока надійність та повільна втрата вартості – безсумнівний козир цієї моделі. Покоління з індексом кузову 991 експерти назвали кращим.

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Компактний Mercedes-Benz B-Class виявився майже таким же надійним. Експерти високо оцінили відсутність серйозних поломок у дво- трирічних екземплярів.

Замикає трійку лідерів ще один Mercedes-Benz – крососвер GLK. Ця модель також відзначилась гарним заводським виконанням, завдяки якому йому, практично, не потрібна увага сервісменів протягом перших двох-трьох років життя.

Далі у рейтингу значаться:

Audi Q3

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Hyundai i20

Мercedes-Benz C-Class

Мercedes-Benz A-Class

Audi A4/A5

Volkswagen Golf Sportsvan

Audi A1.

Не увійшли до десятки кращих, однак також дуже добре себе зарекомендували Audi A3, VW Beetle, Toyota Avensis, Opel Adam, Smart fortwo та Renault Twingo.

Найнижчу оцінку рейтингу отримав Dacia Logan, відомий в Україні під брендом Renault. Модель розкритикували за проблеми з підвіскою, оптикою та гальмівною системою.

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