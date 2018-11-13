Під час візиту в Китай заступник міністра інфраструктури України Віктор Довгань зустрівся з віце-прем'єр-міністром Китаю Лю Хе, а також з китайськими бізнесменами. Вони обговорили ряд проектів, в які китайський бізнес готовий інвестувати.

Одним з інвестиційних проектів, в який китайський бізнес готовий вкласти кошти, може стати будівництво бетонної автомобільної дороги між трьома українськими портами – Одесою, Миколаєвом і Херсоном. Проект такої дороги готує китайська фірма "China Road and Bridge Corporation", яка також розробляє проект нового моста через Дніпро біля Кременчука, повідомляє видання "Пасажирський транспорт".

Читайте також: Екс-голова ДФС просить президента ветувати закони про "доступне розмитнення"

Вперше прo будівництво бетонної дороги від Маріуполя до Одеси і Рені через Миколаїв і Херсон, в Міністерстві інфраструктури України заговорили ще навесні минулого року. Тоді будівництво дороги оцінювали сумою в близько 200 млн. доларів, які планували позичити саме у Китаю. Компанія CRBC готова займатися будівництвом такої магістралі, яка проектується як чотирисмугова без обмеження ваги вантажних автомобілів.

Крім того, китайська сторона готова інвестувати значні кошти у створення мультомодальных вантажних терміналів на українській території біля кордону з Європейським союзом. Такі термінали можуть бути створені як на кордонах з Польщею (у Львові та Ковелі), Словаччиною та Угорщиною (в Ужгороді), так і в Одеському регіоні поблизу до кордону з Румунією.