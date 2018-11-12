Скандальний екс-голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров приєднався до вимог "євробляхерів" і звернувся до Петра Порошенка з відкритим листом. Він просить президента ветувати закони про "доступне розмитнення".

Прийняття Верховною Радою законів про «доступне розмитнення» №8487 і 8488 спричинило чималий суспільний резонанс. Екс-голова ДФС також висловив свою думку з приводу цих законів та закликав Петра Порошенка накласти вето. Публікуємо текст цього листа.

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Відкритий лист Президентові України

Порошенку П.О.

Вельмишановний Пане Президент!

Дозвольте засвідчити Вам свою повагу і побажати великих успіхів у справі розбудови української держави та забезпеченні українським громадянам прав і свобод людини і громадянина, гарантованих Конституцією України.

Протягом тривалого часу в Україні залишається не вирішеною проблема так званих «євроблях», тобто автомобілів з іноземною реєстрацією, які на певних умовах були ввезені на митну територію України без відповідного митного оформлення і використовуються громадянами України для власних потреб.

Ця проблема виникла не сьогодні і не вчора. Спочатку вважалося, що такі автомобілі не створять жодних проблем, а тому не було надано належного значення тим наслідкам, які ці автомобілі в подальшому спричинили.

Тобто, незаперечним фактом є те, що автомобілі з іноземною реєстрацією на законних підставах перетнули митний кордон України, і з цього моменту стали уже внутрішнім питанням України. Тільки бездіяльність Уряду України і уповноважених органів призвела до того, що на даний момент питання «євроблях» із суто економічного чи адміністративного перетворилось на політичне. Це пов‘язане з тим, що за потурання влади в країну було ввезено сотні тисяч таких автомобілів.

Їх кількість оцінюється по-різному, але в будь-якому випадку це не менше 500 тисяч автомобілів. І завезли ці «євробляхи» громадяни України через офіційні пропускні пункти на кордоні. Тим самим держава визнала, що ці автомобілі ввезені на законних підставах. Тобто не через так звані «дірки» на кордоні чи у результаті махінацій з документами, а через офіційні державні пропускні пункти, які згідно чинного законодавства дозволили ввезти ці автомобілі на митну територію України на відомих умовах – без відповідного митного оформлення.

Потік автомобілів з іноземною реєстрацією зростав щомісяця, щодня. Сьогодні ця проблема перетворилася на масштабне явище.

Між власниками "євроблях", як вони вважають, та владою почали виникати абсолютно прогнозовані конфлікти, які вже набули масового характеру.

У такі конфлікти втягнуто сотні тисяч власників «євроблях», які вважають, що вони на законних підставах завезли в країну придбані за кордоном автомобілі, а держава спочатку їх без жодних питань пропустила в Україну, а потім почала створювати проблеми.

А хто ті реальні власники “євроблях»? Це, у переважній більшості, громадяни України, які не мають значних статків, і які скористались великою різницею в ціні на автомобілі (навіть на авто, які були у вжитку). Люди з великими зусиллями змогли заробити 1 000 чи 1 500 євро і придбали за кордоном більш-менш пристойний автомобіль для себе та своєї сім’ї.

Хіба люди не повинні мати на це право? Адже Україна наразі не спроможна забезпечити їх якісними і не дорогими автомобілями.

Переконаний, що люди мають на це право! Впевнений, що і Ви, пане Президенте України, поділяєте таку позицію!

Ця проблема виникла вже давно.

Будучи Головою Державної фіскальної служби України я намагався вже тоді підняти це питання і цю проблему в Уряді і приступити до її вирішення, яка на той час ще не набула такої гостроти. Але, після того як я був незаконно, антиконституційно позбавлений повноважень, я вже не мав можливості впливати на вирішення цієї проблеми.

Сьогодні ця проблема набула іншого характеру. Незадоволені власники «євроблях» вдались до публічних акцій і протестів. Протестувальники вже неодноразово збирались біля Будинку Уряду з вимогою знайти справедливе вирішення цієї проблеми. Однак в уряді вони не знайшли порозуміння, тому конфлікт далі загострювався.

Після цього проблему було переадресовано до парламенту, який приділив її вирішенню теж багато часу, і врешті решт було прийнято два законопроекти: 8487 і 8488.

Однак неупереджений аналіз цих двох законопроектів дає підстави стверджувати, що вони не вирішують конфлікт, а навпаки можуть його ще більш радикалізувати.

Головний недолік цих законів полягає у тому, що вони прийняті не в інтересах людей!

Ні Уряд України, ні Верховна Рада не стали на бік громадян України, простих людей, які важко працюють, заробляючи собі та своїй сім’і на життя, в тому числі і на можливість купити доступний автомобіль для власних потреб.

Прошу Вас, пане Президенте України, стати на бік народу, на бік людей, які не просять для себе незаконних преференцій. Вони хочуть лише справедливої ціни на розмитнення автомобілів для ВСІХ громадян України!

Чому питання «євроблях» так довго не вирішується? Вважаю, що головна причина полягає у тому, що його вирішують ті люди, у яких немає питання купити доступний автомобіль і які спроможні купити собі та своїм дітям супер дорогі автомобілі. Кількості дорогих авто в Україні дивуються не лише у Європі, але й в усьому світі. Для таких людей не має значення, скільки коштує розмитнення автомобілів, для них важливо лише, щоб обраний автомобіль якомога швидше був оформлений.

Впевнений у тому, що Ви, пане Президенте України, зрозумієте людей, які не задоволені прийнятими парламентом законами. В цих законах є багато положень, які суперечать Конституції України і порушують права людей.

Важко зрозуміти, навіщо вводити коефіцієнт віку автомобіля, оскільки вік автомобілів, які дозволено ввозити в Україну, вже є обмежений. Це не нормально і протиправно, коли вартість розмитнення автомобіля за формулою, яка застосована у законі 8487, буде значно вищою за вартість самого автомобіля. Не секрет, що значну частину «євроблях» було ввезено в Україну за довіреністю.

Тобто їх власниками залишаються іноземні громадяни. Яким чином за таких умов можливо отримати українську реєстрацію? На мій погляд неприпустимими також є норми закону 8488, які дають право не лише карати «євробляхерів» абсолютно міфічними штрафами, але і передбачають конфіскацію таких автомобілів.

Не зрозуміло, як зможуть власники «євроблях» встигнути здійснити всі процедури, передбачені законом 8487, протягом пільгового періоду 90 днів. Це створить ще один ризик корупційної схеми. Крім того, законом 8487 вирішення цієї проблеми фактично перекладається на Кабінет Міністрів, адже саме уряд протягом 60 днів повинен привести усі правові акти у відповідність до вимог цього закону. А якщо не встигне ? Як не встиг за останні 2 роки. До речі, законом 8488 цей строк становить 30 днів. Це взагалі алогічно. Є також інші суперечливі норми. Наприклад, застосовані в законі 8487 окремі дефініції суперечать Митному кодексу.

Навіть цей далеко не вичерпний юридичний аналіз, на мій погляд, унеможливлює підписання Президентом України цих законів.

І на завершення. На початку свого листа я звернув увагу на політичний аспект проблеми, оскільки вона зачіпає інтереси мільйонів громадян. Невдоволення людей зростає і штучно підігрівається подібними невирішеними конфліктами.

Впевнений, вельмишановний пане Президенте України, що Ви дасте належну правову оцінку згаданим вище законам, застосуєте до них право вето і запропонуєте ефективне, а головне – справедливе вирішення штучно створеного конфлікту!

А зараз я приєдную свій голос до тих тисяч голосів людей, які просять Вас, пане Президенте України, ветувати прийняті Верховною Радою закони 8487 і 8488 та запропонувати законне та справедливе вирішення конфлікту.

З повагою,

Роман Насіров