"Что немцу хорошо..."

Эксперты TÜV Report уже почти полвека проводят анализ и оценку надежности автомобилей на рынке. Издание AutoBild, основываясь на последних отчетах TÜV, назвало 10 десятку лучших подержанных автомобилей на рынке на это время.

Первое место рейтинга занял Porsche 911. Высокая надежность и медленная потеря стоимости – несомненный козырь этой модели. Поколение с индексом кузова 991 эксперты назвали лучшим.

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Компактный Mercedes-Benz B-Class оказался почти таким же надежным. Эксперты высоко оценили отсутствие серьезных поломок у двух-трехлетних экземпляров.

Замыкает тройку лидеров еще один Mercedes-Benz – крососвер GLK. Эта модель также отличилась хорошим заводским исполнением, благодаря которому ему, практически, не нужно внимание сервисменов в течение первых двух-трех лет жизни.

Далее в рейтинге значатся:

Audi Q3

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Hyundai i20

Мercedes-Benz C-Class

A-Class

Audi A4/A5

Volkswagen Golf Sportsvan

Audi A1.

Не вошли в десятку лучших, однако также очень хорошо себя зарекомендовали Audi A3, VW Beetle, Toyota Avensis, Opel Adam, Smart fortwo и Renault Twingo.

Самую низкую оценку в рейтинге получил Dacia Logan, известный в Украине под брендом Renault. Модель раскритиковали за проблемы с подвеской, оптикой и тормозной системой.

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