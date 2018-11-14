Сербська спортсменка займається тхеквондо.

Більшість людей відправляють своїх дочок у балетний клас чи інші танці, але батьки сербської красуні Сари Дем’яновіч вирішили віддати її на секцію таеквондо. І навряд чи шкодують про це.

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Тхеквондо – це традиційна корейська форма бойових мистецтв. Сара представляє Сербію на європейських чемпіонатах з таеквондо вже не перший рік і має чимало нагород. Ну а те, що ви бачите на цьому відео – для спортсменки просто забавка.



Зазначимо, що останнім часом у соцмережах закривання багажника ногою вже стало своєрідним челенджем для довгоногих красунь.











Ми вже бачили чимало прикладів з такою вправою, однак варіант, продемонстрований Сарою Дем’яновіч значно складніший і цікавіший, ніж решта.

Фото: Сара Дем’яновіч / Іnstagram

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