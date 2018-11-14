У Бетмена є Бетмобіль. Значить і в Супермена має бути свій суперавтомобіль. Чому б не Тесла з літерою S?

Project Superman – це нова Tesla Model S P100D у виконанні ательє T Sportline.

Електричний седан пофарбований у глибокий блакитний металік з червоними значками – кольорова гама костюму супер-чоловіка. Автомобіль обладнано чорними 21-дюймовими дисками та карбоновим спойлером, а всередині оздоблено у тих же кольорах, що й на кузові.

Фото: Project Superman від T Sportline на базі Tesla Model S / T Sportline

Для оздоблення салону була використана дорога шкіра кольору Bentley Red, на сидіннях вона перфорована, а на дверних картах – з прострочкою ромбом. На підголовниках сидінь та килимках можна зустріти емблему героя коміксів DC. Ще один логотип – світловий, висвічується на асфальті при відчиненні дверцят машини.

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