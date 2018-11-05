Новий крос-хетч обіцяє багато цікавого.

Kia готує вже третє покоління свого фанкі-хетчбека Soul. Радикальних змін не очікуйте, ця модель, як і раніше, для тих, хто молодий душею.

Вигляд Kia Soul

Вправні дизайнери видання Сarscoops доклали руку до шпигунських знімків та фотографій концепта, аби створити реалістичне бачення наступного покоління корейського компакта. Конкурент та побратим Hyundai Kona від Kia виглядатиме приблизно так, як на фото вище.

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Kia заявляла, що новий Soul з’явиться у кількох іпостасях, включаючи повністю електричну версію. оформлення, особливо передньої частитни автомобіля відрізнятиметься, залежно від версії.

Салон 2020 Soul

Інтер’єр нового Soul буде просторішим, якість матеріалів обіцяють поліпшити. Шпигунський знімок дозволяє побачити “мульти-кермо” з шкіряним оздобленням, цифрову панель приладів та чималий сенсорний дисплей мультимедійного центру.

Мотори та техніка нового Soul

Базовим буде чотирициліндровий атмосферник 2.0, у той час як турбований 1.6 потужністю близько 200 к.с. буде представляти продуктивнішу версію. Дволітровий мотор поєднуватиметься з 6-ступеневою “механікою” або “автоматом” на стільки ж швидкостей, а в пару потужнішому двигуну буде виділено семиступінчата АКП з подвійним зчепленням. Новому компактному крос-хетчу опційно буде запропонована система повного приводу, така ж, як у Hyundai Kona.

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Найцікавішою ж версією нового Soul є електрична. Шпигунські знімки дозволили дізнатись, що крос-хетч матиме блок батарей, який забезпечить йому до 500 км ходу на одному заряді. Це означає, що з часом Hyundai Kona Electric також може змінити свою літій-іонну батарею на 64 кВт*год, котра дозволяє долати 415 км, на більш продуктивну від нового Soul.

Прем’єра та старт продажів нового Kia Soul

Останні повідомлення вказують на те, що новий Soul може дебютувати наприкінці цього місяця на автосалоні у Лос-Анджелесі. Якщо це станеться саме там, можна розраховувати, що продажі розпочнуться приблизно в середині наступного року, а модель буде позиціонуватись як модельний рік 2020.

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