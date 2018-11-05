Інфографіка демонструє розподіл пошукових запитів користувачів Інтернет за країнами.

Цікава статистика пошукових запитів у Google. Здогадаєтесь, які марки шукають найчастіше українці?

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Ви коли-небудь замислювалися про те, які найбільш популярні у світі марки автомобілів? Якщо так, маємо відповідь. Ці дані, зібрані страховою компанією Veygo на основі статистики від Google.

Фото: карта популярності пошукових запитів автомобільних марок / Veygo

Данні враховують статистику пошукових запитів за 2018 рік та відокремлюють дані по кожній країні. За кількістю запитів лідером стала Toyota. Автомобілі японського виробника шукають по усьому світу, окрім самої Японії. Натомість японців, як і значну частину Азії, цікавлять автомобілі BMW. А от китайців більше цікавить Tesla.

Угорі над мапою є список найпопулярніших брендів за пошуковими запитами, марки розташовані у порядку спаду популярності зліва направо.

Найпопулярнішими марками в українському сегменті інтернет виявились Hyundai та BMW.

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