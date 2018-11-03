У головних ролях: Уїлл Сміт та Audi e-tron з крутим автопілотом.

У новому анімаційному фільмі від 20th Century Fox та Blue Sky Studios під назвою Spies in Disguise (“Шпигуни у камуфляжі”) глядачі зможуть познайомитись з електричним суперкаром Audi RSQ e-tron.

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Компанія Audi і студія Blue Sky Studios зробили віртуальний автомобіль для мультфільму, головного персонажа якого озвучує Уілл Сміт. На початку ролика він говорить устами свого героя – таємного агента Ленса Стерлінга: “Нехай почнеться драйв!”.

Дивіться трейлер Spies in Disguise з Audi RSQ e-tron:

Машина – Audi RSQ e-tron, представлена як розумний помічник таємного агента. Така собі сучасна варіація на тему Джеймса Бонда та його шпигунських “Астон Мартінів”. До речі, назва автомобіля є відсилкою до фільму “Я, робот”, в якому головну роль виконував Уілл Сміт а його чотириколесним напарником був Audi RSQ.



У дизайні анімаційного суперкара простежуються риси серійної моделі R8 та 680-сильного прототипу PB18 e-tron, оснащеного рухомим монококом. Прокат стрічки в Україні розпочнеться у серпні наступного року.

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