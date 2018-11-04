Шість днів провела 53-річна жінка посеред спекотної пустелі в Арізоні і була врятована випадково.

За повідомленням Департаменту громадської безпеки штату Арізона, 53-річна жінка, ім'я якої не розголошується, втратила управління своїм автомобілем на мокрій дорозі.

Внаслідок аварії, яка трапилась 12 жовтня, автомобіль був сильно пошкоджений та застряг у дереві в 15 метрах від дороги. Двері машини при цьому виявились заблокованими, тож водійка довгий час не могла полишити машину. Жінка каже, що усі шість днів провела у машині, а у день, коли її знайшли, змогла вибратись та спробувала знайти допомогу.

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18 жовтня працівник ранчо Дейв Моралес та екіпаж з обслуговування доріг намагались витягти застряглу на перегоні корову, коли помітили сліди, що вели з шосе у прірву. Нижче вони побачили розбиту машину, і коли вони спустились, помітили сліди людини, що вели із автомобіля. Простеживши сліди, вони пройшли близько 500 метрів, перш ніж знайшли сильно зневоднену жінку з поламаними ребрами, вивихамии плеча та травми голови. Бідолашна повзла у зворотньому від потрібного напрямку.

“Я не знаю, чи змогла б вона пережити ще одну ніч у пустелі”, – сказав ранчеро Дейв Моралес.

Жінку доправили до лікарні гелікоптером. Місцевий шеф поліції подякував спасителям за пильність та кмітливість.

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