Гарячі баварці будуть якщо і не зовсім такими, то дуже схожими.

Завдяки порталу Bimmer Post ми вже не раз дізнавались інформацію про баварські новинки раніше, ніж того хотілось би виробнику. Цього разу ресурс оприлюднив зображення нових BMW X3 M і X4 M.

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Нові гарячі кросовери BMW минулого місяця вже втрапляли у об’єктиви камер, однак на них була маскувальна плівка. 3D-дизайнери, фактично, просто “зняли” камуфляж у “Фотошопі”. Роздивляймося.

У порівнянні з типовими моделями X3 та X4 візуальні модифікації версій M саме такі, як і можна було очікувати. Видозмінені передні та задні бампери й пороги, збільшені повітрозабірники, Нові великі колеса на тонкій гумі, акуратні спойлери. Додайте до цього продуктивнішу гальміну систему та доведену до абсолюту підвіску. Хоча обидва кросовери мають одне шасі, налаштування у них суттєво відрізняються. М-кроси будуть пропонуватись виключно з системою повного приводу М xDrive, подібною до тієї, що використовується останнім M5.

Фото: BMW X3 M та X4 M / BimmerPost

BMW офіційно не підтвердила технічні характеристики для дуету, однак відомо, що обидва використовуватимуть шестициліндровий рядний двигун з парою турбокомпресорів. За попередніми данними обидві моделі матимуть потужність близько 455 к.с. Версії ж M3 і M4, ймовірно, матимуть потужність близько 500 к.с.

Дебют нових BMW X3 M і X4 M очікується на початку наступного року, а поставки клієнтам можуть ропочатись десь у середині 2019 року.

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