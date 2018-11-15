Добре, що воно не літає!

Цей чудернацький транспорт має дозвіл на персування дорогами загального користування. І зараз він продається на e-bay за $10 тисяч, ставки продовжують зростати.

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З опису лоту відомо, що колись це були пікап GMC Sierra 2500 HD та старий літак Cessna 421B. Тепер це зветься Planecar. І хоча зхрещені апарати виглядають вкрай дивно, усе, що робить “Плейнкар” (“літакомобіль”) автомобілем – функціонує, у той час як атрибути літака виконують суто естетичну роль. Хоча не зовсім. Під час руху пропелер, встановлений на носі наземного джета, обертається.

Фото: літакомобіль Planecar / ebay

Що ж, увагу такий транспорт точно привертає, а значить буде гарним атракціоном. Тим більше, що всередині це лімузин. Тож не дивно, що на аукціоні e-bay лот вже має півтора десятки ставок а ціна виросла до 10 тисяч доларів.

Якщо когось цікавлять характеристики автомобіля, то він не літає. Навіть на дорозі. Межа його можливостей – 65 кілометрів на годину. Апарат обладнаний 6-літровим двигуном, автоматичною коробкою передач, круїз-контролем та кондиціонером. Planecar вміщує до 6 персон.

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